Furto di pistola a un finanziere in un seggio di Foggia (Di lunedì 21 settembre 2020) Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il Furto della pistola di ordinanza mentre era di vigilanza al seggio di via Marchese de Rosa.Stando a quanto ricostruito finora, sembra che il finanziere sia stato narcotizzato: si è svegliato verso le 4 del mattino e si è accorto di non avere più la pistola di ordinanza, una Beretta custodita nella fondina.Il militare ha dato immediatamente l’allarme. Con lui erano in servizio altri due funzionari della compagnia di Manfredonia (Foggia). I ladri sarebbero entrati attraverso una finestra nell’istituto sede di seggio elettorale e oltre alla pistola hanno portato via tre telefoni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Un militare della Guardia di Finanza in servizio alelettorale Parisi-De Santis diha subito ildelladi ordinanza mentre era di vigilanza aldi via Marchese de Rosa.Stando a quanto ricostruito finora, sembra che ilsia stato narcotizzato: si è svegliato verso le 4 del mattino e si è accorto di non avere più ladi ordinanza, una Beretta custodita nella fondina.Il militare ha dato immediatamente l’allarme. Con lui erano in servizio altri due funzionari della compagnia di Manfredonia (). I ladri sarebbero entrati attraverso una finestra nell’istituto sede dielettorale e oltre allahanno portato via tre telefoni ...

