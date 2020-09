Elisa Isoardi, nel tango con Raimondo Todaro la conferma dell’amore? (Di lunedì 21 settembre 2020) Milly Carlucci, prima ancora che Ballando sulle stelle tornasse in onda, si è detta «muta» sul gossip dell’estate, secondo il quale una strana intesa sarebbe scoppiata tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Maestro e allieva, uniti per la nuova edizione dello show Rai, avrebbero intessuto un legame più profondo di quel che il ruolo renderebbe lecito. «L’intesa c’è, ma ci conosciamo da una settimana», si è affrettato a spiegare Todaro. «Sono molto belli insieme», ha ammesso la Carlucci, che sabato sera, all’esordio dello storico programma, ha assistito, testimone incantata, al tango dei due. https://twitter.com/Ballando_Rai/status/1307425575309582347 Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Milly Carlucci, prima ancora che Ballando sulle stelle tornasse in onda, si è detta «muta» sul gossip dell’estate, secondo il quale una strana intesa sarebbe scoppiata tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Maestro e allieva, uniti per la nuova edizione dello show Rai, avrebbero intessuto un legame più profondo di quel che il ruolo renderebbe lecito. «L’intesa c’è, ma ci conosciamo da una settimana», si è affrettato a spiegare Todaro. «Sono molto belli insieme», ha ammesso la Carlucci, che sabato sera, all’esordio dello storico programma, ha assistito, testimone incantata, al tango dei due. https://twitter.com/Ballando_Rai/status/1307425575309582347

