Caso Ream, Appendino: "Ho agito in buona fede. Resto sindaca ma mi autosospendo da M5s" (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la sentenza di primo grado che la condanna a sei mesi per il reato di falso in atto pubblico relativo al debito Ream Chiara Appendino si affida ai social per spiegare la sua posizione. Un lungo post in cui spiega la condanna per il bilancio 2016, e le assoluzioni sia per il reato di falso in relazione al bilancio 2017 sia per quelle di abuso d'ufficio. Riferendosi proprio alla caparra da 5 milioni che il Comune doveva restituire a Ream dopo la risoluzione dell'accordo per l'ex Westinghouse Appendino spiega: "Le accuse mosse alla sottoscritta, all'assessore al Bilancio, al mio ex capo di gabinetto e al direttore finanziario del Comune erano di aver imputato nell'esercizio di bilancio sbagliato una sorta di "debito" atipico di 5 milioni di € del Comune nei ...

SkyTG24 : #Torino, Appendino si autosospende da M5S dopo condanna Ream. 'Rimarrò sindaca' - chedisagio : ?????? La sindaca di Torino, @c_appendino è stata condannata a sei mesi per il caso Ream. - chedisagio : La sindaca di Torino, @c_appendino si è autosospesa dal @Mov5Stelle , dopo la condanna a sei mesi per il caso Ream. - snorristorluson : RT @jacopo_iacoboni: Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi di carcere per falso ideologico sul caso Ream (assolta invece dall’abus… - cittella : RT @FQLive: #ULTIMORA #Torino, #Appendino condannata a 6 mesi per caso Ream -