Boateng | il benvenuto a Vidal è a tinte rossonere | “Buona fortuna anche se vai nella parte sbagliata di Milano…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 settembre 2020) Arturoè a Milano per firmare con l'Inter. Un trasferimento importante che riporta il cileno in Serie A dopo l'esperienza alla Juventus. Tra i tanti messaggi arrivati al centrocampista,quello di Messi mail curioso post social di Kevin-Princeche, a modo suo, ha deciso di augurare buonaall'ex compagno e amico.: cuore rossoneroSimpatico messaggio perdadi Kevin-Princeche, come noto, è tifoso del Milan, oltre ad essere un ex calciatore rossonero. E proprio questo suo senso di apnenza al Diavolo lo ha portato ad augurare unspeciale al Guerriero ex Barcellona: "se indosserai i colori ...