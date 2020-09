Barbara d’Urso piange a Pomeriggio 5: “Sono stata assalita” (Di lunedì 21 settembre 2020) Barbara d’Urso ha pianto durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5 nell’ascoltare la testimonianza di una madre che ha perso sua figlia di soli 5 anni. Puntata difficile quella di oggi di Pomeriggio 5. La conduttrice Barbara d’Urso si è collegata con una famiglia proveniente da Crispano, un paese in provincia di Napoli, che … L'articolo Barbara d’Urso piange a Pomeriggio 5: “Sono stata assalita” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 settembre 2020)d’Urso ha pianto durante la diretta di oggi di5 nell’ascoltare la testimonianza di una madre che ha perso sua figlia di soli 5 anni. Puntata difficile quella di oggi di5. La conduttriced’Urso si è collegata con una famiglia proveniente da Crispano, un paese in provincia di Napoli, che … L'articolod’Urso5: “Sonoassalita” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

