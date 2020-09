Accordo Microsoft-Zenimax: il potere dei soldi cambia tutto in un istante - editoriale (Di lunedì 21 settembre 2020) Un colpo di scena da 7,5 miliardi di dollari. Tre volte la cifra che, nel 2014, Microsoft spese per acquisire Mojang, autore di Minecraft. Se c'era bisogno di un esempio di cosa un colosso come Microsoft potesse fare con l'ingente potenza finanziaria in suo possesso, ecco fatto: i Microsoft Game Studios sono passati da 15 a 23; tutti i giochi Bethesda entreranno di diritto nel catalogo di Game Pass. Potenzialmente (nulla è stato detto in merito) significa anche numerose esclusive console di peso su Xbox Series S e Series X. Si tratta della seconda più grande acquisizione nella storia dei videogiochi, superata solo dall'Accordo Tencent-Supercell da 8,6 miliardi di dollari.I frutti di tale novità non saranno rapidi. Bisognerà passare attraverso i vari iter burocratici; l'acquisizione, infatti, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Un colpo di scena da 7,5 miliardi di dollari. Tre volte la cifra che, nel 2014,spese per acquisire Mojang, autore di Minecraft. Se c'era bisogno di un esempio di cosa un colosso comepotesse fare con l'ingente potenza finanziaria in suo possesso, ecco fatto: iGame Studios sono passati da 15 a 23; tutti i giochi Bethesda entreranno di diritto nel catalogo di Game Pass. Potenzialmente (nulla è stato detto in merito) significa anche numerose esclusive console di peso su Xbox Series S e Series X. Si tratta della seconda più grande acquisizione nella storia dei videogiochi, superata solo dall'Tencent-Supercell da 8,6 miliardi di dollari.I frutti di tale novità non saranno rapidi. Bisognerà passare attraverso i vari iter burocratici; l'acquisizione, infatti, ...

MsmDimarco : Il potere dei soldi cambia lo scenario della prossima generazione di console. Forse anche qualcosa più in là.… - iTz__Jvmper : #Microsoft ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisizione di #ZeniMaxMedia, holding che possiede tra l… - Eurogamer_it : Accordo Microsoft-Zenimax: il potere dei soldi cambia tutto in un istante. #editoriale - Rog_2 : RT @solar_constant_: Io non credo abbiate chiara la differenza tra “accordo commerciale” e “acquisizione”. Microsoft ha ACQUISITO Bethesda… - solar_constant_ : Io non credo abbiate chiara la differenza tra “accordo commerciale” e “acquisizione”. Microsoft ha ACQUISITO Bethe… -