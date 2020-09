10 anni fa l’addio a Sandra Mondaini: l’eredità di un’icona (Di lunedì 21 settembre 2020) “Che barba, che noia! Che noia, che barba!”. Tutti gli italiani – eccezione fatta per i giovanissimi, forse – saprebbero nominare l’autrice di questo motto iconico. A 10 anni dalla morte di Sandra Mondaini, l’eredità dell’attrice comica è ancora vivissima, sia nella televisione che nella memoria collettiva del Paese. La carriera di Sandra Mondaini, spesso condivisa con il compagno di vita e di lavoro Raimondo Vianello, fu costellata di successi. Dall’esordio in Rai a “Casa Vianello”, ripercorriamo insieme alcune tappe della carriera di Sandra Mondaini. >> Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, parla il nipote: fenomeni paranormali in casa, “sono gli ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) “Che barba, che noia! Che noia, che barba!”. Tutti gli italiani – eccezione fatta per i giovanissimi, forse – saprebbero nominare l’autrice di questo motto iconico. A 10dalla morte di, l’eredità dell’attrice comica è ancora vivissima, sia nella televisione che nella memoria collettiva del Paese. La carriera di, spesso condivisa con il compagno di vita e di lavoro Raimondo Vianello, fu costellata di successi. Dall’esordio in Rai a “Casa Vianello”, ripercorriamo insieme alcune tappe della carriera di. >>e Raimondo Vianello, parla il nipote: fenomeni paranormali in casa, “sono gli ...

