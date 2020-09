Tutto pronto per la vendemmia del Ruchè (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle colline limitrofe a Castagnole Monferrato i produttori si preparano per una raccolta che si preannuncia di qualità. “L’annata è stata molto particolare perché il territorio è stato vittima di sfuriate meteo con vento e pioggia eccezionali – afferma Luca Ferraris, presidente dell’Associazione – Fortunatamente, l’unica grandinata nella nostra zona si è verificata tra metà giugno e metà luglio, in un periodo in cui la vite ha ancora la possibilità di recuperare. Possiamo dire che, anzi, una sciagura si sia trasformata in un bene perché ha funto da vendemmia verde, eliminando l’eccesso di grappoli”. Una vendemmia che si preannunciava abbondante sarà quindi nella media, con un inizio nel periodo usuale contro una previsione di inizio ... Leggi su vinonews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle colline limitrofe a Castagnole Monferrato i produttori si preparano per una raccolta che si preannuncia di qualità. “L’annata è stata molto particolare perché il territorio è stato vittima di sfuriate meteo con vento e pioggia eccezionali – afferma Luca Ferraris, presidente dell’Associazione – Fortunatamente, l’unica grandinata nella nostra zona si è verificata tra metà giugno e metà luglio, in un periodo in cui la vite ha ancora la possibilità di recuperare. Possiamo dire che, anzi, una sciagura si sia trasformata in un bene perché ha funto daverde, eliminando l’eccesso di grappoli”. Unache si preannunciava abbondante sarà quindi nella media, con un inizio nel periodo usuale contro una previsione di inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Seggi, tutto pronto: niente fuga di scrutatori LA NAZIONE LIVE Moto3, GP Misano 2 in DIRETTA: tutto pronto per la gara! Arbolino, Migno, Vietti e Fenati vogliono stupire

8.32 Raul Fernandez di nuovo al comando! 1:41.981! 105 millesimi su Arbolino e 252 su Binder. 8.31 Cade anche Oncu in curva 14, mentre Fernandez stampa altri due settori record. 154 millesimi al T1 e ...

ElNòs Shopping festeggia il suo quarto compleanno con vincite e gift card

Tutto è pronto per festeggiare il quarto compleanno di ELNÒS Shopping. Dal 21 settembre fino al 4 ottobre, al centro commerciale di Roncadelle, dopo uno o più acquisti avvenuti nei negozi, sarà possib ...

Milik rallenta la Roma e Dzeko: Juventus e Napoli infuriate

Calciomercato, visite speciali per l’attaccante Milik, spedito in Austria a controllare le ginocchia. L’affare con Dzeko e la Juventus si rallenta Si sentiva già bianconero Arek Milik. Aveva deciso da ...

