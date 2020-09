Sampdoria | furia Ranieri | noi paurosi | fame l' aveva Juve

(Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - "Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca da parte dei miei. Siamo stati pavidi,. Si perde ma giochiamo: i campioni dellantus hanno giocato con,...

Mediagol : #Juventus-#Sampdoria, furia #Ranieri: “Noi senza fame. 3 gol subiti? Sono anche pochi” - sportli26181512 : Samp, furia Ranieri: 'Deluso dalla mia squadra, abbiamo avuto troppa paura!': Samp, furia Ranieri: 'Deluso dalla mi… - Mediagol : #Juventus-#Sampdoria, furia Ranieri: 'Noi senza fame. 3 gol subiti? Sono anche pochi' - hbk_89 : RT @tancredipalmeri: Bene bene l’esordio di Pirlo, poi certo la Sampdoria ha regalato due terzi di partita. Ricordava la primissima Juventu… - tancredipalmeri : Bene bene l’esordio di Pirlo, poi certo la Sampdoria ha regalato due terzi di partita. Ricordava la primissima Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria furia

Mediagol.it

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca da parte dei miei. Siamo stati pavidi, paurosi. Si perde ma giochiamo: i campioni della Juventus hanno giocato con fam ...Uno dei dettami della nuova Juve targata Andrea Pirlo è quello di puntare dritto sull’uscita da dietro, con l’intento di sviluppare il gioco, a velocità sostenuta, sia in ampiezza che sfruttando il co ...