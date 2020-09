Salute | un universo online

EcoEcologia : ?? La tecnologia laser arriva a un dispositivo talmente potente da poter fare un buco nel tessuto dell’universo ?Le… - universo_577 : @DOCTORWHO71 Allora possiamo tranquillamente dire che hai dato un informazione approssimativa su un argomento serio… - universo_577 : @GaetanoRicco Ecco,io questo dico Ma dai i numeri a lotto stamo a da' Su un argomento piu' che serio per salute e economia - StatRosaNuda : @lorepregliasco La faccia finita di dire castronerie che farebbero sbellicare l'universo intero tipo il peggio dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute universo

La Repubblica

Tre giorni dedicati al futuro, alla fantascienza e al "fantastico futuro", con inaugurazioni di mostre e statue, presentazioni di libri e panel: è Loving The Alien Fest, la manifestazione – il cui tit ...Chiamarla comunità potrebbe sembrare strano. Eppure è così. In un parco, in un bosco, perfino in un giardino, venti, cento, mille alberi insieme formano una comunità. Silenziosa solo alle nostre orecc ...Il caso di Polignano induce a un’amara riflessione sulla potente contraddizione, che qui si è spigionata, fra la dolcezza del settembre pugliese e il pericoloso ritorno del Covid. Polignano spicca gra ...