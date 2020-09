Russia | patrigno uccide bimba di due anni | la piccola già vittima di violenze in precedenza

(Di domenica 20 settembre 2020) Una bambina di 2, in, è stata picchiata ed uccisa dalper non essere riuscita ad utilizzare il vasino per i suoi bisogni: la, già da tempo, eradi percosse. Illa picchiava e, per coprire i segni sul suo volto, la madre secondo gli inquirenti la truccava. Questo … L'articolodi due: lagiàdiinproviene da YesLife.it.

