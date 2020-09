PSV Eindhoven | preso l’ex Palermo Zahavi

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Erane’ un nuovo giocatore PSV. A darne l’ufficialità è lo stesso club olandese tramite il proprio sito ufficiale. L’attaccante israeliano, ex, dopo essere rimasto svincolato in seguito all’esperienza al Guangzhou R&F, ha firmato un contratto biennale con il PSV. “Eran è un vero goleador con un ottimo curriculum e aggiunge esperienza alla nostra giovane rosa”, ha affermato il direttore tecnico della società olandese, John de Jong. Per il 33enne si tratta del ritorno in Europa: “Mi sono divertito molto in Cina, ma voglio mostrare ancora una volta cosa posso fare in Europa – ha dichiarato– Il PSV e’ una grande opportunita’ per me. E’ una grande sfida, non vedo l’ora di giocare”.