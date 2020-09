Psg, Florenzi: “Scelta molto semplice venire qui, voglio vincere la Champions” (Di domenica 20 settembre 2020) Alessandro Florenzi si è da poco trasferito al Psg dopo aver salutato la Roma con la quale era ai ferri corti e in un’intervista a Telefoot racconta tutta l’emozione che gli conferisce vestire la maglia dei parigini: “Non avevo bisogno che nessuno mi convincesse a venire qui. Anche se Leonardo non mi avesse chiamato per parlarmi del progetto, sarei comunque venuto. Parigi è una delle città più belle del mondo e tutti i miei compagni di squadra mi hanno fatto sentire il benvenuto. E’ stata una scelta molto semplice. E’ successo tutto in due giorni e mezzo. Sono una delle migliori squadre del mondo: l’obiettivo numero uno è vincere la Champions League”. Il terzino della Nazionale racconta anche l’episodio legato alle tante ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Alessandrosi è da poco trasferito al Psg dopo aver salutato la Roma con la quale era ai ferri corti e in un’intervista a Telefoot racconta tutta l’emozione che gli conferisce vestire la maglia dei parigini: “Non avevo bisogno che nessuno mi convincesse aqui. Anche se Leonardo non mi avesse chiamato per parlarmi del progetto, sarei comunque venuto. Parigi è una delle città più belle del mondo e tutti i miei compagni di squadra mi hanno fatto sentire il benvenuto. E’ stata una scelta. E’ successo tutto in due giorni e mezzo. Sono una delle migliori squadre del mondo: l’obiettivo numero uno èla Champions League”. Il terzino della Nazionale racconta anche l’episodio legato alle tante ...

