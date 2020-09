Pioli: «Paquetà fa fatica col nostro modulo, vedremo il mercato» (Di domenica 20 settembre 2020) «Paquetà ha qualche difficoltà per le posizioni che prendiamo in campo, è un giocatore con caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato». Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Bologna, ha spiegato quali sono le prospettive per il centrocampista brasiliano che non è stato convocato giovedì scorso per il … L'articolo Pioli: «Paquetà fa fatica col nostro modulo, vedremo il mercato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 20 settembre 2020) «Paquetà ha qualche difficoltà per le posizioni che prendiamo in campo, è un giocatore con caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il». Così l’allenatore del Milan Stefano, alla vigilia della sfida contro il Bologna, ha spiegato quali sono le prospettive per il centrocampista brasiliano che non è stato convocato giovedì scorso per il … L'articolo: «Paquetà facolil» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

