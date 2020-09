Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice "negro" in Tv (Di domenica 20 settembre 2020) Abbiamo appoggiato l’America scesa in piazza contro il razzismo. Abbiamo sostenuto la battaglia contro la presenza di contenuti d’odio e razzisti sulle piattaforme d’intrattenimento e sui social. Abbiamo visto statue rimosse o decapitate e prodotti commerciali ritirati da supermercati perché onomasticamente offensivi o discriminatori. Abbiamo fatto tutto questo perché black lives matter, perché il razzismo è una brutta storia. Ma poi, d’improvviso, basta una frase pronunciata durante un reality show a ricordarci che c’è ancora tanto da fare e che i messaggi razzisti non vanno arginati solo quando arrivano da luoghi che valicano i nostri confini. “Squalificate Fausto Leali dal Grande Fratello: le sue parole sono razziste”, si legge sui social network. Il cantante, che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) Abbiamo appoggiato l’America scesa in piazza contro il razzismo. Abbiamo sostenuto la battaglia contro la presenza di contenuti d’odio e razzisti sulle piattaforme d’intrattenimento e sui social. Abbiamo visto statue rimosse o decapitate e prodotti commerciali ritirati da supermercati perché onomasticamente offensivi o discriminatori. Abbiamo fatto tutto questo perché black lives matter, perché il razzismo è una brutta storia. Ma poi, d’improvviso, basta una frase pronunciata durante un reality show a ricordarci che c’è ancora tanto da fare e che i messaggi razzisti non vanno arginati solo quando arrivano da luoghi che valicano i nostri confini. “Squalificatedal Grande Fratello: le sue parole sono razziste”, si legge sui social network. Il cantante, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Non può CORONAVIRUS: ha solo il RAFFREDDORE e non il COVID-19, ma non può andare a SCUOLA. Ecco il Perché iLMeteo.it Dopo 21 anni l’Italia può festeggiare un nuovo campione del mondo nel WorldSSP

Nonostante i successi nel WorldSBK e in altri Campionati, la classe intermedia doveva ancora essere conquistata dagli italiani. Ora Andrea Locatelli ha scritto più di una pagina di storia. Da molto te ...

La scarpa con la punta rialzata? Perché può salvare il nostro corpo

Già presente un centinaio di anni fa nelle scarpe da lavoro, è stata introdotta da una decina di anni anche nelle calzature da atletica e non solo. Stiamo parlando della punta rialzata (in inglese toe ...

L'è meio votàr che tòrsela dopo – Di Cornelio Galas

Vel digo anca en dialèt: de nar a votàr, cramento: «Voté quel che volè, ghe mancherìa alter, ma né a votar. Anca per el referendum» Ancòi (dale sète de matina ale ondese de sera) e domam (semper da le ...

