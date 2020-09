Fontana3Lorenzo : Dopo l'aggressione fisica a Matteo Salvini, ci mancava solo una chiara minaccia di morte nei confronti di Luca Zaia… - genovatoday : Minaccia di morte e spintona controllori Amt, denunciato - VoceDelTrentino : Minaccia di morte una dottoressa del SerD. 48 enne rimane in carcere - - LadyMagenta1 : Lui è un criminale e siamo tutti d'accordo. Ma voi donne ( esclusa la presente) dove cavolo ve li andate a trovare… - PaoloBoral : 'Diventi più bella' detto da Alessandra Mussolini è peggio di una minaccia di morte. #BallandoConLeStelle @stanzaselvaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia morte

GenovaToday

Prestigiosa testimone novantenne della Shoah, Liliana Segre ha accettato un ennesimo riconoscimento: essere Donna dell’Anno del Premio Pavoncella 2020, al quale ha inviato un significativo messaggio, ...Il 15 febbraio 2018, in pieno giorno, qualcuno aggredì l’insegnante Vanesa Castillo all’uscita di scuola. Vanesa aveva 33 anni e una figlia di 11 quando Juan Ramòn “Cacho” Cano pose fine alla sua vita ...Nasrin Sotoudeh, l’avvocata e attivista per i diritti umani iraniana detenuta dal 2018, è stata portata ieri all’ospedale Taleghani di Teheran per il deterioramento delle sue condizioni di salute a ca ...