Milan, Pioli: “Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità” (Di domenica 20 settembre 2020) Il Milan di Stefano Pioli lunedì sera affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra rossonera ha già fatto vedere qualcosa di positivo nella gara contro lo Shamrock Rovers.LE PAROLE DI Piolicaption id="attachment 996209" align="alignnone" width="300" Stefano Pioli Milan (Getty Images)/captionQueste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia: "Nel pre gara sono sempre combattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c'è sempre perchè le gare sono imprevedibili. Nella prima gara in Europa c'erano delle insidie, ma non ho avuto dubbi sulla nostra squadra. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità e abbiamo le ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Ildi Stefanolunedì sera affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra rossonera ha già fatto vedere qualcosa di positivo nella gara contro lo Shamrock Rovers.LE PAROLE DIcaption id="attachment 996209" align="alignnone" width="300" Stefano(Getty Images)/captionQueste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia: "Nel pre gara sono sempre combattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c'è sempre perchè le gare sono imprevedibili. Nella prima gara in Europa c'eranoinsidie, ma non ho avuto dubbi sulla nostra squadra. Dobbiamoqualità e abbiamo le ...

SkySport : Milan-Bologna, Pioli: 'Per puntare ai primi quattro posti dobbiamo partire bene' - milan_magical : #Pioli non sa più come far capire che #Paqueta non nge piace proprio - A_Tutto_Milan : ??? | #MilanBologna: le dichiarazioni di #Pioli su #Rebic, #Tonali, #BrahimDiaz e #Calhanoglu - A_Tutto_Milan : ?? | #MilanBologna: la prima conferenza stagionale di Stefano #Pioli - milan_corner : RT @AscioneMauri: Pioli è proprio un mediocre....invece di chiedere i due rinforzi necessari dice che va tutto bini.... Lo ripeto.....sesti… -