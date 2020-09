Marco Travaglio contro Di Battista (Di domenica 20 settembre 2020) Marco Travaglio dice cosa pensa di Di Battista che non ha recepito il suo consiglio sul voto disgiunto in Puglia. Il direttore del Fatto Quotidiano paragona Dibba al comunista di Avanzi che si risveglia dopo anni di coma e non riconosce più la realtà: Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il Sì al referendum, ma arringa la folla pentastellata di Bari contro il mio consiglio agli elettori 5Stelle toscani e pugliesi di “turarsi il naso e votare disgiunto” mette tristezza. E ricorda il compagno Antonio: il comunista di Avanzi interpretato da Antonello Fassari che nel 1993 si risvegliava dopo vent’anni di coma e non ritrovava più nulla del suo piccolo mondo antico, tranne i Pooh. Con eleganza pari all’acu me politico, Di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020)dice cosa pensa di Diche non ha recepito il suo consiglio sul voto disgiunto in Puglia. Il direttore del Fatto Quotidiano paragona Dibba al comunista di Avanzi che si risveglia dopo anni di coma e non riconosce più la realtà: Alessandro Diche non fa un solo comizio per il Sì al referendum, ma arringa la folla pentastellata di Bariil mio consiglio agli elettori 5Stelle toscani e pugliesi di “turarsi il naso e votare disgiunto” mette tristezza. E ricorda il compagno Antonio: il comunista di Avanzi interpretato da Antonello Fassari che nel 1993 si risvegliava dopo vent’anni di coma e non ritrovava più nulla del suo piccolo mondo antico, tranne i Pooh. Con eleganza pari all’acu me politico, Di ...

