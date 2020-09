Lazio, Jony ai saluti: lo spagnolo è ad un passo dall’Osasuna (Di domenica 20 settembre 2020) La Lazio sta per ufficializzare la cessione di Jony all’Osasuna. Lo stesso club spagnolo ha, infatti, annunciato di aver raggiunto un principio di accordo con la Lazio per il prestito del giocatore, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro: “Il calciatore arriverà a Pamplona nelle prossime ore per concludere l’affare”. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Lasta per ufficializzare la cessione diall’Osasuna. Lo stesso clubha, infatti, annunciato di aver raggiunto un principio di accordo con laper il prestito del giocatore, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro: “Il calciatore arriverà a Pamplona nelle prossime ore per concludere l’affare”.

Torrenapoli1 : UFFICIALI - #Under al #Leicester - #Jony dalla #Lazio all'#Osasuna - il #Psv prende l'attaccante israeliano #Zahavi… - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, #Jony ai saluti: lo spagnolo è ad un passo dall'#Osasuna - Fantacalcio : UFFICIALE - Lazio, Jony all'Osasuna: il comunicato - RaimondoDM : ???? Accordo raggiunto tra #Osasuna e #Lazio per il trasferimento nel club di Pamplona di #Jony. Prestito con diritto… - TuttoMercatoWeb : Comunicato Osasuna: accordo con la Lazio per Jony. Visite e firma nelle prossime ore -