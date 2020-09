Juventus-Sampdoria, Pirlo: “Nessun copia e incolla da altri allenatori. Dosare Ronaldo? Rispondo così” (Di domenica 20 settembre 2020) Buona la prima per Andrea Pirlo.Comincia a gonfie vele l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Nell'esordio all'Allianz Stadium contro la Sampdoria, la Juventus si impone con un netto 3-0 che regala alla "Vecchia Signora" i primi punti della stagione. Una vittoria importante analizzata nel post-gara dal tecnico Andrea Pirlo ai microfoni di "Sky Sport". “Sono stato calciatore fino a qualche anno fa. Per capire le esigenze dei giocatori è fondamentale avere un rapporto con loro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la gara subito. Sapevamo che poteva essere una partita difficile, ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Sandro? Si è fatto male e ho scelto Frabotta. E’ un ragazzo che si sta allenando bene, non è stato un ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Buona la prima per Andrea.Comincia a gonfie vele l'avventura di Andreasulla panchina bianconera. Nell'esordio all'Allianz Stadium contro la, lasi impone con un netto 3-0 che regala alla "Vecchia Signora" i primi punti della stagione. Una vittoria importante analizzata nel post-gara dal tecnico Andreaai microfoni di "Sky Sport". “Sono stato calciatore fino a qualche anno fa. Per capire le esigenze dei giocatori è fondamentale avere un rapporto con loro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la gara subito. Sapevamo che poteva essere una partita difficile, ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Sandro? Si è fatto male e ho scelto Frabotta. E’ un ragazzo che si sta allenando bene, non è stato un ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - AdriJuve64 : Intervista Pirlo post Juventus-Sampdoria 3-0. - supergobboo : Intervista Pirlo post Juventus-Sampdoria 3-0. -