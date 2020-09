Juventus Sampdoria, le ufficiali: Pirlo sorprende a centrocampo (Di domenica 20 settembre 2020) Sono ufficiali le formazioni del match serale tra Juventus e Sampdoria. Inizia, ufficialmente, la stagione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. L’erede di Sarri parte con l’infermeria stracolma dopo gli infortuni di Dybala, De Ligt, Bernardeschi e Alex Sandro. Sorpresa a centrocampo dove McKennie vince il ballottaggio con Bentancur.Gli ospiti, si presentano con il 4-5-1 con Bonazzoli unica punta. Juventus Sampdoria: le formazioni ufficiali Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, L. Pellegrini, Rugani, Demiral, Arthur, BentancurPortanova, Nicolussi, Douglas Costa, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020) Sonole formazioni del match serale tra. Inizia, ufficialmente, la stagione di Andreasulla panchina bianconera. L’erede di Sarri parte con l’infermeria stracolma dopo gli infortuni di Dybala, De Ligt, Bernardeschi e Alex Sandro. Sorpresa adove McKennie vince il ballottaggio con Bentancur.Gli ospiti, si presentano con il 4-5-1 con Bonazzoli unica punta.: le formazioni(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. ALL.:. A disp.: Buffon, Pinsoglio, L. Pellegrini, Rugani, Demiral, Arthur, BentancurPortanova, Nicolussi, Douglas Costa, ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - JuventusTV : #Numbers | Le statistiche dei protagonisti di #JuveSamp degli ultimi anni ?? On demand, qui ??… - Pepe_MejiaCh : @DeportesKC JUVENTUS Inter de Milan Atalanta Milan Napoli Fiorentina Lazio Roma Torino Sasuolo Sampdoria Udinese Bo… - SkyBetIT : ?? E' l'esordio di Andrea Pirlo ????? La Sampdoria poi porta bene ai ???? Pronostico #JuventusSampdoria ??????… -