«Il Napoli sostiene De Luca». Polemica per il tweet di De Laurentiis. I tifosi: «Non usi la squadra per fare propaganda» (Di domenica 20 settembre 2020) Ancora la Serie A che si mischia alla politica. Stavolta a suscitare polemiche è stato Aurelio De Laurentiis, presidente della Ssc Napoli, che già recentemente aveva fatto parlare di sé per essersi presentato da positivo al Coronavirus a una riunione della Lega Calcio. Nel primo giorno delle elezioni regionali, De Laurentiis ha pubblicato un inequivocabile post sul suo profilo Twitter, nel quale, a nome della squadra che presiede, ha dato il suo endorsement a Vincenzo De Luca. September 20, 2020 «Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania», ha scritto. «Oggi De Luca è l’unico politico che può ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Ancora la Serie A che si mischia alla politica. Stavolta a suscitare polemiche è stato Aurelio De, presidente della Ssc, che già recentemente aveva fatto parlare di sé per essersi presentato da positivo al Coronavirus a una riunione della Lega Calcio. Nel primo giorno delle elezioni regionali, Deha pubblicato un inequivocabile post sul suo profilo Twitter, nel quale, a nome dellache presiede, ha dato il suo endorsement a Vincenzo De. September 20, 2020 «Cari Campani, illa candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania», ha scritto. «Oggi Deè l’unico politico che può ...

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - FBiasin : 'Il #Napoli sostiene'. Credo che #DeLaurentiis sia convinto di vivere dentro a un cinepanettone. - HuffPostItalia : 'Il Napoli sostiene De Luca'. De Laurentiis incorona il governatore in pieno silenzio elettorale - Open_gol : «Il Napoli sostiene De Luca». Polemica per il tweet di De Laurentiis. I tifosi: «Non usi la squadra per fare propag… - PacificoMarra : RT @ADeLaurentiis: Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi… -