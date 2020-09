Calciomercato Roma, Under ceduto al Leicester: prestito oneroso con diritto di riscatto. Il comunicato (Di domenica 20 settembre 2020) Cengiz Under è un nuovo giocatore del Leicester.La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: l'esterno turco lascia la Roma e la Serie A per trasferirsi in Premier League sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 24.I due club hanno reso nota l'operazione proprio questa mattina attraverso i loro canali ufficiali: "L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz Under. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Cengizè un nuovo giocatore del.La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: l'esterno turco lascia lae la Serie A per trasferirsi in Premier League sulla base di un(3 milioni di euro) condifissato a 24.I due club hanno reso nota l'operazione proprio questa mattina attraverso i loro canali ufficiali: "L’ASrende noto di avera titolo temporaneo alCity i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre ildi opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire ...

