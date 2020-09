Ballando con le Stelle 2020: Massimiliano Allegri ballerino per una notte, puntata 19 settembre (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Ballando con le Stelle 2020, Massimiliano Allegri ballerino per una notte. Il CT si è esibito in un tango (VIDEO) Ballando con le Stelle ieri, sabato 19 settembre, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione. Milly Carlucci che ha invitato come “ballerino per una notte” l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, perchè il calcio che balla è sempre una curiosità. Massimiliano Allegri ha ballato un tango su una base ricavata dal brano dei Coldplay “Rule ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 settembre 2020)con leper una. Il CT si è esibito in un tango (con leieri, sabato 19, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione. Milly Carlucci che ha invitato come “per una” l’ex allenatore della Juventus,, perchè il calcio che balla è sempre una curiosità.ha ballato un tango su una base ricavata dal brano dei Coldplay “Rule ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - Elo9999 : Quindi allora l'allenatore lo sta cercando a ballando con le stelle tra uno scherzo e l'altro ? Fate i seri,non ve… - Alfonso56535098 : RT @CesareSacchetti: A 'Ballando con le stelle' su Raiuno nessuno ha la mascherina e sono tutti vicini. Se sei in televisione, il sistema t… -