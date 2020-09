Trapani, Pellino: “Con mazze hanno impedito alla squadra di allenarsi. Alcuni calciatori creano scompiglio” (Di sabato 19 settembre 2020) Parole che pesano come un macigno sono state proferite da Gianluca Pellino, imprenditore che avrà la piena proprietà del sodalizio granata entro il 31 dicembre prossimo. In una prima intervista Pellino spiega: "Ho comprato il Trapani Calcio, Fabio Petroni non può gestire nulla. E' stato fatto un contratto a step per i grandi debiti del club ma questo non significa che io non sto lavorando perchè detengo solo il 10% delle quote. Entro il 31 dicembre avrò il 100% del Trapani Calcio. La somma debitoria, non fatta da me, è di 4 milioni di euro. Comunque io sto facendo il mio lavoro. In merito ai calciatori i bonifici sono arrivati ma alcune persone hanno impedito con delle mazze alla ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Parole che pesano come un macigno sono state proferite da Gianluca, imprenditore che avrà la piena proprietà del sodalizio granata entro il 31 dicembre prossimo. In una prima intervistaspiega: "Ho comprato ilCalcio, Fabio Petroni non può gestire nulla. E' stato fatto un contratto a step per i grandi debiti del club ma questo non significa che io non sto lavorando perchè detengo solo il 10% delle quote. Entro il 31 dicembre avrò il 100% delCalcio. La somma debitoria, non fatta da me, è di 4 milioni di euro. Comunque io sto facendo il mio lavoro. In merito aii bonifici sono arrivati ma alcune personecon delle...

