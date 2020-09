Rizzoli: "Dei rigori concessi sono troppo leggeri. Vogliamo permettere ai difensori di non giocare come i pinguini" (Di sabato 19 settembre 2020) Il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, parla delle novità sui rigori per la stagione 2020/21 Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) Il designatore degli arbitri, Nicola, parla delle novità suiper la stagione 2020/21

AIA_it : Il saluto di chiusura del raduno CAN, nel Grand Hotel Duca D''Este di Tivoli. Con il Presidente Federale Gabriele G… - IInformato : - raf_rob : RT @TelegraphBlog: 'Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay' di Michael Chabon - premio Pulitzer nel 2001 - compie 20 anni. Se non lo a… - Monktrane66 : RT @TelegraphBlog: 'Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay' di Michael Chabon - premio Pulitzer nel 2001 - compie 20 anni. Se non lo a… - frasigno66 : RT @rflgreco: Leggo con soddisfazione dei buoni propositi di Rizzoli per l'anno che viene: la scellerata interpretazione del fallo di mano… -