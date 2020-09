Il batterio della brucellosi ' fugge' dal laboratorio | più di 3 000 persone infettate

ArasRott : RT @jimmomo: Dunque, nel 2019 un batterio esce da un laboratorio nel Nord Ovest della Cina. Si ammalano circa 3.000 persone. Si viene a sap… - annamlori : RT @jimmomo: Dunque, nel 2019 un batterio esce da un laboratorio nel Nord Ovest della Cina. Si ammalano circa 3.000 persone. Si viene a sap… - marialauraloi : RT @jimmomo: Dunque, nel 2019 un batterio esce da un laboratorio nel Nord Ovest della Cina. Si ammalano circa 3.000 persone. Si viene a sap… - MariMario1 : RT @jimmomo: Dunque, nel 2019 un batterio esce da un laboratorio nel Nord Ovest della Cina. Si ammalano circa 3.000 persone. Si viene a sap… - Lukyluke311 : RT @jimmomo: Dunque, nel 2019 un batterio esce da un laboratorio nel Nord Ovest della Cina. Si ammalano circa 3.000 persone. Si viene a sap… -

Fuga di batteri in Cina. La brucellosi ha infettato oltre 3mila persone a Lanzhou, una città nel nord-est del paese: la conferma ufficiale è arrivata dalle autorità locali. More ...E’ nato tra Montelabbate e Petriano un innovativo sistema antiCovid che permette con un unico dispositivo di sanificare sia l’aria che le superfici. Si chiama Sani-catch. Ad inventarlo sono stati Giac ...Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, purtroppo, tanto che nel 2010 si era persino arrivati a parlare di “psicosi” tanta era la paura tra i consumatori. In questi giorni stanno arrivando di nu ...