CorSport: Parma-Napoli, gioca Mertens. Osimhen in panchina. Salgono le quotazioni di Lozano (Di sabato 19 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che domani Gattuso schiererà in campo nel debutto del Napoli contro il Parma. Il modulo sarà il 4-3-3. E il centravanti sarà Mertens, e non Osimhen. “L’opzione bis del 4-2-3-1, quella che Rino sta provando ormai con estrema regolarità, potrebbe essere utilizzata in corsa. Insieme con la coppia Mertens-Osimhen. L’impressione netta, ad oggi, è che al Tardini soltanto uno dei due scenderà in campo dall’inizio, in un tridente completato da Insigne a sinistra e da uno tra Lozano – in grande ascesa – e Politano”. Il quotidiano sportivo scrive di “grandi dubbi” sul debutto di Osimhen. In pole, per un posto al centro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che domani Gattuso schiererà in campo nel debutto delcontro il. Il modulo sarà il 4-3-3. E il centravanti sarà, e non. “L’opzione bis del 4-2-3-1, quella che Rino sta provando ormai con estrema regolarità, potrebbe essere utilizzata in corsa. Insieme con la coppia. L’impressione netta, ad oggi, è che al Tardini soltanto uno dei due scenderà in campo dall’inizio, in un tridente completato da Insigne a sinistra e da uno tra– in grande ascesa – e Politano”. Il quotidiano sportivo scrive di “grandi dubbi” sul debutto di. In pole, per un posto al centro ...

