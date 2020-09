Ballando con le Stelle 2020, prima puntata – Vincitore ed eliminato (Di domenica 20 settembre 2020) Ballando con le Stelle 2020 debutta finalmente con la sua prima puntata nel prime-time di Rai 1 del 19 settembre 2020. Tanti i concorrenti che vedremo in pista, pronti a dimostrare quanto appreso durante gli allenamenti. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria della prima puntata di Ballando con le Stelle 2020? I pronostici puntano tutto su Solenghi, ma non è detta l’ultima parola. Il Vincitore della serata è Rosalinda Celentano, in coppia con Tinna Hoffman. Dopo aver temuto lo spareggio, scopriamo che Conticini è finito al primo posto con un bonus di dieci punti e la Isoardi al secondo. Il tutto grazie al voto del pubblico, che ha ribaltato la ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020)con ledebutta finalmente con la suanel prime-time di Rai 1 del 19 settembre. Tanti i concorrenti che vedremo in pista, pronti a dimostrare quanto appreso durante gli allenamenti. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria delladicon le? I pronostici puntano tutto su Solenghi, ma non è detta l’ultima parola. Ildella serata è Rosalinda Celentano, in coppia con Tinna Hoffman. Dopo aver temuto lo spareggio, scopriamo che Conticini è finito al primo posto con un bonus di dieci punti e la Isoardi al secondo. Il tutto grazie al voto del pubblico, che ha ribaltato la ...

