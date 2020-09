Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 18 settembre 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 18 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Show 2020 ha totalizzato 3524 spettatori (18.90% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 2440 spettatori (14.77%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 824 spettatori (4.73%); su Rai2 l’episodio di N.C.I.S. ha avuto 1203 spettatori (5.36%), quello di The Rookie 1006 (4.93%); il film Beata Ignoranza su Rai3 ne ha conquistati 884 (4.14%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 999 spettatori (6.22%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 766 (4.73%). ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020)dei programmi più visti di, venerdì 18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Showha totalizzato 3524 spettatori (18.90% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 2440 spettatori (14.77%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 824 spettatori (4.73%); su Rai2 l’episodio di N.C.I.S. ha avuto 1203 spettatori (5.36%), quello di The Rookie 1006 (4.93%); il film Beata Ignoranza su Rai3 ne ha conquistati 884 (4.14%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 999 spettatori (6.22%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 766 (4.73%). ...

