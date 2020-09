Traffico Roma del 18-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non ci sono particolari impedimenti per ilal momento se non quelli legati agli spostamenti di queste prime ore della mattinata dovuti all’inizio delle attività lavorative e scolastiche Ci sono code sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone così anche sulla Flaminia dell’albero al bivio di Tor di Quinto e sulla via Salaria da Villa Spada la tangenziale sud dellaL’Aquila rallentamenti e code da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est abbiamo poi coda anche sulla diramazionesud da via di Torrenova al Raccordo Anulare Per quanto riguarda il raccordo la situazione delMentos anello il poi ci sono code a tratti in carreggiata interna zona sud a partire dalla ...