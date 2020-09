Tesla corre al Nasdaq | incassa un upgrade

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Brillante rialzo perMotors, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%. A fare da assist alle azioni contribuisce una promozione giunta da Alexander Potter, analista di Piper Sandler, che ha alzato il target sul prezzo dell’azione da 480 a 515 dollari. Si tratta in un di +21,6% rispetto al valore di chiusura della sessione di ieri, pari a 423,43 dollari. Potter spiegato l’come segno di fiducia nella divisione energetica del colosso delle auto elettriche, in attesa del “Battery Day”. La promozione segue anche la valutazione positiva di Daniel Ives di Wedbush, che ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 475 dollari dai 380 precedenti, sottolineando che la redditività del gruppo potrebbe “salire in modo notevole” nel corso dei prossimi anni, grazie ai margini ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla corre

