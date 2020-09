L’Italia riparte in Giappone

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il 16 di settembre L’Ambasciatore Italiano inGiorgio Starace ha presentato il convegno “L’Italia” nella bellissima sede dell’Ambasciata D’Italia a Mita Tokyo. Presenti numerosi rappresentanti delle aziende italiane con sedi ine della nostra bella comunità Italiana, ed esponenti delle Istituzioni dei due Paesi. ollegamento via webinar il sottosegretario agli affari Esteri, Manlio Di Stefano che ha illustrato le agevolazioni del Governo per le imprese a partire dal “Patto per l’Export”. I lavori hanno ribadito il rapporto esistente tra i due paesi con il rilancio delle esportazioni italiane verso il Sol Levante, ribadendo il concetto dell’Economic Partner ship che è stato stilato tra Unione Europea e ...