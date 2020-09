Internazionali d'Italia 2020, Musetti ko in due set. Avanza Koepfer (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 settembre 2020 " L'Italia del tennis perde i due giovani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti . L'altoatesino aveva perso in mattinata contro Dimitrov , mentre il diciottenne che tanto ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 settembre" L'del tennis perde i due giovani Jannik Sinner e Lorenzo. L'altoatesino aveva perso in mattinata contro Dimitrov , mentre il diciottenne che tanto ha ...

WeAreTennisITA : Lorenzo Musetti è il più giovane giocatore a entrare negli ottavi degli Internazionali d'Italia da Fabrice Santoro,… - CaterpillarAM : Internazionali BNL d'Italia: quattro italiani al terzo turno. E tu per chi fai il tifo? #SondaggiDaIncubo… - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - sportface2016 : Internazionali d’Italia 2020, #Djokovic: “Spero vivamente di poter giocare di fronte ai tifosi” - GiovanniFanfoni : @SuperTennisTv @vika7 @DKasatkina @InteBNLdItalia Un episodio che aiuta a capire come in qualsiasi disputa non si t… -