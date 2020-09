I pediatri: “Bene l’Aifa, no all’uso di Diosmectal sotto i due anni” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – È uno dei disturbi più comuni in età pediatrica e negli ultimi mesi è stato particolarmente attenzionato perché può rientrare tra i sintomi ‘spia’ della malattia da Covid-19: la diarrea. Sul suo trattamento è recentemente intervenuta l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) richiamando l’attenzione sull’uso di Diosmectal, un medicinale a base di diosmectite. “Diosmectal non è più indicato per la diarrea acuta nei neonati e nei bambini di età inferiore ai due anni e non è raccomandato durante la gravidanza e l’allattamento con latte materno”, scrive l’Aifa. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – È uno dei disturbi più comuni in età pediatrica e negli ultimi mesi è stato particolarmente attenzionato perché può rientrare tra i sintomi ‘spia’ della malattia da Covid-19: la diarrea. Sul suo trattamento è recentemente intervenuta l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) richiamando l’attenzione sull’uso di Diosmectal, un medicinale a base di diosmectite. “Diosmectal non è più indicato per la diarrea acuta nei neonati e nei bambini di età inferiore ai due anni e non è raccomandato durante la gravidanza e l’allattamento con latte materno”, scrive l’Aifa.

