Francesco Oppini parla del rapporto con mamma Alba Parietti e dei concorrenti del GF Vip 5 (Di venerdì 18 settembre 2020) Manca davvero poco all’entrata dei restanti concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e tra loro ci sarà anche il figlio di Alba Parietti, ovvero Francesco Oppini. Proprio lui, infatti, ha rilasciato in questi giorni un’intervista al settimanale Chi. All’interno del settimanale, come riportato anche da IsaeChia, troviamo delle dichiarazioni riguardo alla madre ma anche su quali concorrenti del reality potrebbero stargli simpatici o meno. Partiamo subito con le parole che ha speso riguardo allo show di Canale 5. Innanzitutto ha voluto parlare di cosa lo ha spinto a partecipare a questa avventura ed entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ecco, quindi, le sue parole: Se dicessi i soldi direi le cose come stanno, ma non sarebbe ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Manca davvero poco all’entrata dei restantinella casa del Grande Fratello Vip 5 e tra loro ci sarà anche il figlio di, ovvero. Proprio lui, infatti, ha rilasciato in questi giorni un’intervista al settimanale Chi. All’interno del settimanale, come riportato anche da IsaeChia, troviamo delle dichiarazioni riguardo alla madre ma anche su qualidel reality potrebbero stargli simpatici o meno. Partiamo subito con le parole che ha speso riguardo allo show di Canale 5. Innanzitutto ha volutore di cosa lo ha spinto a partecipare a questa avventura ed entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ecco, quindi, le sue parole: Se dicessi i soldi direi le cose come stanno, ma non sarebbe ...

