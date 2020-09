Conte inabissato ma non rischia molto | i 5 stelle appesi al referendum

(Di venerdì 18 settembre 2020) Se ne è tenuto lontano pensando che fosse la mossa migliore, e probabilmente lo è stata. Dopo l’intervista a due giorni dalla presentazione delle liste, Giuseppesi è. Nessun intervento, nessun evento di campagna elettorale, nessuna sollecitazione all’elettorato. Complice sicuramente l’eco non positiva di quell’intervento a gamba tesa, nel quale il premier fuori tempo massimo invitava ad un accordo tra Pd e M5s. Ma frutto in particolar modo di un accurato calcolo politico. Un calcolo teso all’autoconservazione a Palazzo Chigi. Rimanere fuori dalla pugna avendo all’orizzonte in rapida successione una complicata legge di bilancio, un’ancora più complessa gestione del Recovery plan e l’inizio del semestre bianco che porterà all’elezione del presidente ...

Tutta la politica è in trepidante attesa dei risultati delle prossime elezioni regionali: «Sono questi risultati che faranno la differenza per il governo più che il referendum» spiegano fonti della ma ...Si era inabissato da giorni. Niente interviste, nessuna conferenza stampa. Sempre e solo al lavoro, a esaminare i dossier, a smussare gli angoli di una maggioranza riottosa che per ben due volte in un ...