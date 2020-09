Borsa Spa, cordata Euronext-CDP Equity in trattativa esclusiva con LSE (Di venerdì 18 settembre 2020) (TeleBorsa) – London Stock Exchange Group, in relazione alla vendita di Borsa Italiana, ha annunciato di essere entrata in trattativa esclusiva con la cordata formata da Euronext e CDP Equity, dopo aver ricevuto da più parti ed esaminato offerte non vincolanti sia il mercato MTS che per l’intera Borsa Italiana. LSE, come di rito, precisa che “non vi può essere certezza che una transazione emergerà da queste discussioni e qualsiasi potenziale vendita dipenderà anche dall’esame della transazione Refinitiv da parte della Commissione Europea”. Anche Euronext ha confermato la presentazione di aver avviato negoziazioni in esclusiva con LSEG per l’acquisizione di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Tele) – London Stock Exchange Group, in relazione alla vendita diItaliana, ha annunciato di essere entrata incon laformata dae CDP, dopo aver ricevuto da più parti ed esaminato offerte non vincolanti sia il mercato MTS che per l’interaItaliana. LSE, come di rito, precisa che “non vi può essere certezza che una transazione emergerà da queste discussioni e qualsiasi potenziale vendita dipenderà anche dall’esame della transazione Refinitiv da parte della Commissione Europea”. Ancheha confermato la presentazione di aver avviato negoziazioni incon LSEG per l’acquisizione di ...

