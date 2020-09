Atalanta | Toloi | “Io leader Non vediamo l’ora di giocare ancora la Champions Sullo scudetto…”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Rafaelparla da vero. Nell'di Gian Piero Gasperini, il brasiliano è senza dubbio uno dei veterani, e non ha alcun timore di prendersi sulle spalle le giuste responsabilità. A margine dell'inizio del campionato, il centrale nerazzurro ha parlato all'Eco di Bergamo delle ambizioni della squadra e non solo.: "Io. Su Scudetto eLeague..."caption id="attachment 988931" align="alignnone" width="705"(Getty Images)/captionNon ha paura di parlare di Tricoloreanche se mantiene i piedi per terra: "Lo scudetto? Non ne parliamo, vedremo dove saremo a 10-15 gare dalla fine", ha risposto il calciatore della Dea. "Sicuramente nonl'ora di riin ...

Non ha paura di parlare di Tricolore Toloi anche se mantiene i piedi per terra: “Lo scudetto? Non ne parliamo, vedremo dove saremo a 10-15 gare dalla fine”, ha risposto il calciatore della Dea. “Sicur ...Nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini è uno dei veterani, e ai nastri di partenza della sua sesta stagione a Bergamo Rafael Toloi detta le ambizioni per il campionato alle porte. Il difensore nerazzur ...L’Atalanta supera per 4-1 la Pro Sesto nella prima amichevole della nuova stagione sportiva disputata al centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio di sabato 12 settembre. Nerazzurri in campo senza ...