Trapelati i primi problemi iOS 14 dopo l’aggiornamento degli iPhone

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Non potevano certo mancare in queste ore le prime segnalazioni a proposito deiiOS 14. Come sempre avvieneil download di un aggiornamento importante e atteso, infatti, non ci si può soffermare sulle sole novità concepite dal produttore, in riferimento a quelle che abbiamo portato alla vostra attenzione questa mattina, ma anche su specifiche anomalie. Proviamo, dunque, a fare un punto della situazione anche sotto questo punto di vista. I principalilegati all’aggiornamento iOS 14 oggi 17 settembre Come stanno le cose oggi 17 settembre? Se da un lato le specifiche dell’aggiornamento sono tutte confermate, con nuove funzioni pronte ad essere testate dagli utenti, allo stesso tempo non possiamo ignorare le prime segnalazioni a proposito deiiOS 14. Quella ...