TAR sospende ordinanza Solinas

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Il TAR della Sardegna ha accolto il ricorso del Governondo l’del governatore della regione Christianche imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell’Isola, a partire da lunedì 14 settembre. Fissata anche la data dell’udienza di merito, il 7 ottobre. Il decreto del TAR sul ricorso del Governo contro l’del governatore Christianl’efficacia dei soli tre articoli del provvedimento – il 10, l’11 e il 12 – che dettano le regole su chi intende fare ingresso nel territorio regionale prevedendo test covid obbligatori. Resta in vigore quanto previsto nell’numero 43 sull’obbligo di utilizzo delle mascherine H24 in ...

enpaonlus : +++ VITTORIA +++ Stop alla cattura di JJ4! Il Tar accoglie la richiesta di Enpa e Oipa e sospende l’ordinanza di… - enpaonlus : Orsa Jj4, Tar di Trento sospende l'ordinanza di cattura - Trentino AA/S. Accolto ricorso di Enpa ed Oipa… - giuseppemurru1 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: il Tar della #Sardegna sospende l'ordinanza #Solinas Lo stop interessa 3 articoli che dettano le regole pe… - Affaritaliani : Coronavirus, il Tar della Sardegna sospende l'ordinanza di Solinas - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: il Tar della #Sardegna sospende l'ordinanza #Solinas Lo stop interessa 3 articoli che dettano le regole pe… -

Ultime Notizie dalla rete : TAR sospende

Le scuole continueranno a misurare la febbre agli studenti, in Piemonte. Tutto rimane com’è, almeno fino al 14 ottobre. È stata rigettata la domanda di sospensione cautelare del governo che aveva impu ...Per sbarcare o atterrare in Sardegna non c’è più bisogno del test Covid. Lo ha deciso il Tar sospendendo l’ordinanza del presidente della Regione, Solinas. Una vittoria del governo, che attraverso l’A ...Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo sospendendo l'ordinanza del governatore della regione Christian Solinas. Il decreto, in particolare, sospende l'efficacia dei soli tre articoli ...