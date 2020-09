Scomparsa da 8 anni, la famiglia prende la sua pensione: “guardate bene in cantina” (Di giovedì 17 settembre 2020) Agata Scuto, una ragazza disabile di 22 anni è Scomparsa da casa nel 2012, i genitori ritirano la denuncia ma arriva una lettera anonima. agata scutoAgata Scuto potrebbe non essere mai davvero Scomparsa da casa. Addirittura, secondo una lettera anonima resa nota dal programma Chi l’ha Visto, la ragazza potrebbe essere ancora in casa. Segregata o uccisa. Un mistero lungo 8 anni: i genitori hanno ritirato la denuncia e continuano a percepire la pensione di invalidità della figlia e questo getta macabri sospetti sulla vicenda. “Agata non è Scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina” – si legge nella lettera spedita da una persona anonima. Agata, ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 settembre 2020) Agata Scuto, una ragazza disabile di 22da casa nel 2012, i genitori ritirano la denuncia ma arriva una lettera anonima. agata scutoAgata Scuto potrebbe non essere mai davveroda casa. Addirittura, secondo una lettera anonima resa nota dal programma Chi l’ha Visto, la ragazza potrebbe essere ancora in casa. Segregata o uccisa. Un mistero lungo 8: i genitori hanno ritirato la denuncia e continuano a percepire ladi invalidità della figlia e questo getta macabri sospetti sulla vicenda. “Agata non è, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina” – si legge nella lettera spedita da una persona anonima. Agata, ...

