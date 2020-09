PS5 sarà disponibile al lancio in quantità maggiore rispetto a PS4 nel 2013 (Di giovedì 17 settembre 2020) La scelta per l'acquisto di una PlayStation 5 sarà semplice. Bisognerà spendere 499 Euro per l'edizione con disco o 399 Euro per l'edizione digitale.Il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato della next-gen in un'intervista con Washington Post:"Vogliamo dare ai giocatori chiarezza, vogliamo dare loro certezza", ha detto Ryan. "Vogliamo che sappiano che la console che acquisteranno sarà rilevante tra diversi anni. È un esborso considerevole e vogliamo assicurarci che le persone sappiano che stanno acquistando una vera console next-gen".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) La scelta per l'acquisto di una PlayStation 5 sarà semplice. Bisognerà spendere 499 Euro per l'edizione con disco o 399 Euro per l'edizione digitale.Il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato della next-gen in un'intervista con Washington Post:"Vogliamo dare ai giocatori chiarezza, vogliamo dare loro certezza", ha detto Ryan. "Vogliamo che sappiano che la console che acquisteranno sarà rilevante tra diversi anni. È un esborso considerevole e vogliamo assicurarci che le persone sappiano che stanno acquistando una vera console next-gen".Leggi altro...

