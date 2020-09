Oriella Dorella: “Ho dovuto crescere i miei figli da sola” (Di giovedì 17 settembre 2020) Oriella Dorella ospite della puntata di Storie Italiane di oggi. L’artista, tra le figure più amate della danza internazionale, étoile del Teatro alla Scala, si è raccontata a cuore aperto, intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele alla quale ha confessato gioie e dolori. “Nella mia carriera ho sempre fatto scelte mirate” ha dichiarato Oriella ai microfoni di Storie Italiane, su Rai1, parlando del forte desiderio di diventare mamma che ha realizzato circa vent’anni fa con l’adozione di due bambini stranieri. “Quella di ricorrere all’adozione non è stata una scelta mia ma una scelta nostra: io e il mio ex marito abbiamo preso insieme la decisione ma nel giro di pochi giorni le cose sono cambiate” ha confidato ad Eleonora Daniele. “Mi sono ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 settembre 2020)ospite della puntata di Storie Italiane di oggi. L’artista, tra le figure più amate della danza internazionale, étoile del Teatro alla Scala, si è raccontata a cuore aperto, intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele alla quale ha confessato gioie e dolori. “Nella mia carriera ho sempre fatto scelte mirate” ha dichiaratoai microfoni di Storie Italiane, su Rai1, parlando del forte desiderio di diventare mamma che ha realizzato circa vent’anni fa con l’adozione di due bambini stranieri. “Quella di ricorrere all’adozione non è stata una scelta mia ma una scelta nostra: io e il mio ex marito abbiamo preso insieme la decisione ma nel giro di pochi giorni le cose sono cambiate” ha confidato ad Eleonora Daniele. “Mi sono ...

leggoit : #storie italiane, Oriella Dorella si confessa a #eleonora daniele: «Ho cresciuto i miei figli da sola» - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: A #storieitaliane Oriella Dorella “Ho lottato per adottare due bambini, poi mio marito mi ha abbandonato e li ho cresc… - DomenicoMazzil5 : RT @storie_italiane: A #storieitaliane Oriella Dorella “Ho lottato per adottare due bambini, poi mio marito mi ha abbandonato e li ho cresc… - storie_italiane : A Fantastico 2 (1981) @heather_parisi ed Oriella Dorella ballano il #cancan @eleonoradaniele #storieitaliane - storie_italiane : A #storieitaliane Oriella Dorella “Ho lottato per adottare due bambini, poi mio marito mi ha abbandonato e li ho cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Oriella Dorella Oriella Dorella/ “La separazione dal mio ex è giunta in pochi giorni, i miei figli..” Il Sussidiario.net Eleonora Daniele intervista l’étoile Oriella Dorella: “Storia di dolore”

E’ stata Oriella Dorella, ballerina famosa in tutto il mondo, nella sua carriera anche étoile del Teatro alla Scala, l’ospite di Eleonora Daniele che si è raccontata nell’ultima parte della puntata di ...

Oriella Dorella/ “La separazione dal mio ex è giunta in pochi giorni, i miei figli..”

C’è Oriella Dorella negli studi di Storie Italiane. La nota ballerina di danza classica, milanese classe 1952 si è raccontata ai microfoni di Eleonora Daniele: “Ho portato tanti ricordi e ho scelto un ...

E’ stata Oriella Dorella, ballerina famosa in tutto il mondo, nella sua carriera anche étoile del Teatro alla Scala, l’ospite di Eleonora Daniele che si è raccontata nell’ultima parte della puntata di ...C’è Oriella Dorella negli studi di Storie Italiane. La nota ballerina di danza classica, milanese classe 1952 si è raccontata ai microfoni di Eleonora Daniele: “Ho portato tanti ricordi e ho scelto un ...