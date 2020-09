No Tav, Dana Lauriola è stata arrestata. Tensione tra attivisti e polizia a Bussoleno (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ avvenuto questa mattina all’alba l’arresto di Dana Lauriola, storica attivista No Tav e militante del centro sociale Askatasuna, condannata a due anni di carcere per un episodio del 3 marzo 2021 quando furono bloccati i caselli dell’autostrada di Avigliana per permettre alle auto di passare senza pagare il pedaggio. Nei giorni scorsi la Cassazione aveva confermato la condanna e respinto soluzioni alternative al carcere. Da allora i No Tav hanno creato un presidio permanente sotto l’abitazione di Lauriola a Bussoleno. E all’arrivo delle forze dell’ordine questa mattina poco dopo le 6 non sono mancati i momenti di Tensione con insulti e spintoni mentre i reparti mobili presidiavano l’accesso alla casa della militante per non far accedere ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ avvenuto questa mattina all’alba l’arresto di, storica attivista No Tav e militante del centro sociale Askatasuna, condannata a due anni di carcere per un episodio del 3 marzo 2021 quando furono bloccati i caselli dell’autostrada di Avigliana per permettre alle auto di passare senza pagare il pedaggio. Nei giorni scorsi la Cassazione aveva confermato la condanna e respinto soluzioni alternative al carcere. Da allora i No Tav hanno creato un presidio permanente sotto l’abitazione di. E all’arrivo delle forze dell’ordine questa mattina poco dopo le 6 non sono mancati i momenti dicon insulti e spintoni mentre i reparti mobili presidiavano l’accesso alla casa della militante per non far accedere ...

fattoquotidiano : Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni - gemini9500 : RT @giuliocavalli: A Torino si sta consumando una vendetta di Stato contro Dana, a cui non è stata data la possibilità di accedere alle mis… - malpassimo : Ecco l'orrendo crimine di Dana Lauriola. Condannata a due anni di carcere senza neanche pensare a pene alternative.… - ultimenotizie : Dana Lauriola, storica attivista #NoTav, è stata arrestata nella sua abitazione di Bussoleno, in Valsusa. La 63enne… - nuovasocieta : No Tav, Dana Lauriola è stata arrestata. Tensione tra attivisti e polizia a Bussoleno -

Ultime Notizie dalla rete : Tav Dana No tav, arrestata la portavoce Dana Lauriola: l'attivista del centro sociale Askatasuna deve scontare una condanna Il Messaggero Arrestata portavoce No Tav, deve scontare condanna

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Arrestata Dana Lauriola, 38enne portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna. Agenti Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in ...

No tav, arrestati Stefano Milanesi, ex terrorista di Prima Linea, e la portavoce Dana Lauriola

No tav, arrestati a Bussoleno, in Val di Susa, Stefano Milanesi, ex terrorista di Prima Linea e attivista No Tav. Ai domiciliari, deve scontare una pena di 5 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, ...

Tav, attivista No Tav Dana Lauriola portata in carcere

Torino, 17 set. (askanews) - E' stata portata in carcere a Torino questa mattina Dana Lauriola, 38 anni, attivista No Tav e del centro sociale Askatasuna, che vive a Bussoleno in valle di Susa. La sco ...

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Arrestata Dana Lauriola, 38enne portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna. Agenti Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in ...No tav, arrestati a Bussoleno, in Val di Susa, Stefano Milanesi, ex terrorista di Prima Linea e attivista No Tav. Ai domiciliari, deve scontare una pena di 5 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, ...Torino, 17 set. (askanews) - E' stata portata in carcere a Torino questa mattina Dana Lauriola, 38 anni, attivista No Tav e del centro sociale Askatasuna, che vive a Bussoleno in valle di Susa. La sco ...