Milan, bastano le “bombe” di Ibra e Calhanoglu: Shamrock battutto 0-2 (Di giovedì 17 settembre 2020) Due “bombe”, una per tempo. Ibra prima, Calanoglu poi. E così il Milan regola 0-2 lo Shamrock Rovers a domicilio ai preliminari di Europa League. La prima gara stagionale rossonera, in attesa dell’esordio in campionato, si è conclusa dunque con una vittoria, nella serata in cui gli uomini di Pioli hanno anche sfoggiato la nuova maglia. Non proprio tranquillissima la situazione prima del vantaggio dell’attaccante svedese, con Donnarumma che deve mettere una pezza in più di una circostanza. Poi la fiammata: Calhanoglu imbecca Ibra al limite dell’area, il centravanti rossonero scaglia la bomba e fa 0-1. Il Milan gestisce, si ritrova nuovamente a rischiare qualcosina e poi raddoppia. Il protagonista è ancora il turco, tra le ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Due “bombe”, una per tempo.prima, Calanoglu poi. E così ilregola 0-2 loRovers a domicilio ai preliminari di Europa League. La prima gara stagionale rossonera, in attesa dell’esordio in campionato, si è conclusa dunque con una vittoria, nella serata in cui gli uomini di Pioli hanno anche sfoggiato la nuova maglia. Non proprio tranquillissima la situazione prima del vantaggio dell’attaccante svedese, con Donnarumma che deve mettere una pezza in più di una circostanza. Poi la fiammata:imbeccaal limite dell’area, il centravanti rossonero scaglia la bomba e fa 0-1. Ilgestisce, si ritrova nuovamente a rischiare qualcosina e poi raddoppia. Il protagonista è ancora il turco, tra le ...

