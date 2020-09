zazoomblog : Le processioni religiose gestite dalla mafia arrivano gli ispettori del Vaticano - #processioni #religiose… - NarcisoPerry : @BeriniRe @Ary_Mari @Don_Lazzara E quindi? Non c’entra niente. Queste foto probabilmente rappresentano feste religi… -

Si insedia in vaticano un pool di ecclesiastici, uomini delle forze dell'ordine ed esperti per riportare il culti mariano «sui giusti binari» CITTA DEL VATICANO - Le processioni gestite dalle famiglie ...Le processioni gestite dalle famiglie dei mafiosi o anche i boss scelti come padrini di cresime o testimoni di nozze. Il fenomeno allarma da tempo la Chiesa e alcune conferenze episcopali regionali, d ...In tanti, lunedì sera, non hanno voluto mancare alla processione del crocifisso ligneo della seconda metà del ‘300 nella Collegiata di Sant’Andrea e nel centro storico. La cerimonia religiosa, presied ...