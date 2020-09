Covid-19 | bollettino 17 settembre | 1585 contagi e 13 morti

(Di giovedì 17 settembre 2020) La protezione civile ha diramato ildeida coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia i casi restano ancora sopra i mille giornalieri. Il-19 continua a seminare… L'articolo proviene da .

ilmessaggeroit : Covid Lazio, bollettino: 181 nuovi positivi e due morti. Terzo giorno di fila di incremento casi - ivl24_it : Emergenza Covid-19, il bollettino della Regione Calabria - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni regione per regione #17settembre #Coronavirus #COVID__19 - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #17settembre: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID__19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

«Un lento e progressivo peggioramento, 2.300 focolai attivi». Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 100.607 tamponi. Altri 1.452 casi e 12 vittime in un solo giorno. Ma soprattutto gli attualmente p ...Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a ...Sono 281 i nuovi positivi registrati in Lombardia nella giornata di giovedì 17 settembre. Oltre 21mila i test effettuati con un rapporto tra tamponi e nuovi contagi pari a 1,29%. Continuano a salire i ...