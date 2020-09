Coldiretti a Friuli Doc | 550 presenze e il messaggio forte della biodiversità

(Di giovedì 17 settembre 2020) «Per il secondo anno consecutivo – sottolinea il presidente regionaleFvg Michele Pavan –, abbiamo collaborato in totale sintonia con l’Università e centrato il risultato di diffondere la culturabiodiversità. Ringraziando il Comune, che ha condiviso il progetto, e il rettore Roberto Pinton, che lo ha portato avanti assieme a noi, la convinzione è che il binomio eccellenze dell’agroalimentare econoscenza ha fatto da valore aggiunto alDoc di quest’anno, pur in un contesto complicato dalla pandemia. Da subito, non a caso, vista anche la garanzia di opportune misure di sicurezza, abbiamo ritenuto opportuno proseguire nel percorso di qualità e di valorizzazione delle eccellenze...

ColdirettiG : Finale regionale Oscar Green 2020, ecco i giovani vincitori e le loro idee da Oscar! @coldiretti ??… - mmmi_it : RT @euroregionenews: I premiati dell'Oscar Green di Coldiretti. Giovani agricoltori per il futuro dell'agroalimentare. La consegna dei prem… - euroregionenews : I premiati dell'Oscar Green di Coldiretti. Giovani agricoltori per il futuro dell'agroalimentare. La consegna dei p… - zazoomblog : A Friuli DOC le cene a tema della Coldiretti - #Friuli #della #Coldiretti -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Friuli

Il Friuli

Infida e subdola, cattiva e devastante, una malattia dalle origini ancora incerte sta mettendo in crisi le coltivazioni di actinidia in Italia. Non è cosa di poco conto, visto che il valore della prod ...Le piante marciscono e non si capisce il perché. A rischio il 50-60% della produzione nazionale (l'Italia è tra i maggiori produttori di kiwi al mondo). Verso la creazione di un tavolo tecnico ...Dal 3 all’11 ottobre torna la “Milano Wine Week”, evento diviso tra fisico e digitale, come impone l’era del Covid. Centinaia di attività in calendario, centinaia di locali coinvolti, tanti i quartier ...