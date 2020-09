Arera: “In Ue crescono bollette elettriche, in Italia peso imposte e oneri rete” (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – bollette elettriche in crescita in tutta l’Eurozona, ulteriormente appesantite dalle imposte e dagli oneri di rete in Italia. E’ questo uno dei dati che emerge dalla Relazione annuale pubblicata dall’Arera nel luglio scorso, che nelle 479 pagine di tabelle, grafici e analisi contiene la fotografia dei servizi pubblici nel Paese prima del Covid-19. Una fotografia che, in sintesi, vede anche consumi di gas in crescita e prezzi Italiani più alti della media UE per i clienti domestici. Quasi 12 miliardi di investimenti nel settore idrico, sostenuti in parte con i 312 euro della spesa media annua della famiglia tipo e in parte con risorse pubbliche, per fronteggiare la perdita media del 43% di acqua dagli ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) –in crescita in tutta l’Eurozona, ulteriormente appesantite dallee daglidi rete in. E’ questo uno dei dati che emerge dalla Relazione annuale pubblicata dall’nel luglio scorso, che nelle 479 pagine di tabelle, grafici e analisi contiene la fotografia dei servizi pubblici nel Paese prima del Covid-19. Una fotografia che, in sintesi, vede anche consumi di gas in crescita e prezzini più alti della media UE per i clienti domestici. Quasi 12 miliardi di investimenti nel settore idrico, sostenuti in parte con i 312 euro della spesa media annua della famiglia tipo e in parte con risorse pubbliche, per fronteggiare la perdita media del 43% di acqua dagli ...

fisco24_info : Arera: 'In Ue crescono bollette elettriche, in Italia peso imposte e oneri rete' : - TV7Benevento : Arera: 'In Ue crescono bollette elettriche, in Italia peso imposte e oneri rete'... - MarcoDeMin : RT @ARERA_it: Leale collaborazione istituzionale è principio guida per collegio #ARERA. Serviranno iniziative coordinate tra #istituzioni p… - Qualenergiait : Chi produce energia elettrica in Italia e con quali fonti - EnergiaOltre : Besseghini @ARERA_it: “La ripresa che verrà dovrà essere ispirata all’inclusione, alla responsabilità sociale e all… -

Ultime Notizie dalla rete : Arera “In Caserta, SUMMER CONCERT: Itinerari musicali in Terra di Lavoro l'eco di caserta